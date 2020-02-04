Пекин, , 08:10 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Toyota приступили к приёму заказов на модель кроссовера Wildlander. Об этом сообщается на сайте NJCAR.

Это авто по своей сути является перелицованным Toyota RAV4 пятого поколения. Длины обеих моделей равны и достигают 4 600 мм, такой же размер и у колесной базы — 2690 мм.

Под капотом новинки размещён двухлитровый двигатель производительностью 171 л. с. Кроме того, в линейку моторов модели входит гибридный агрегат. Он состоит из 2,5-литрового бензинового атмосферного двигателя и электрического движка общей мощностью 222 л. с. Агрегат работает с трансмиссией и приводом 4×4.

Автомобиль имеет адаптивный круиз-контроль, способный идентифицировать дорожные знаки, а также систему удержания полосы движения, видеокамеры кругового обзора и другие опции.

Напомним, 29 января Росстандарт сообщил о том, что компания Toyota в России объявила об отзыве 120 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.

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