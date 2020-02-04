Москва, , 08:02 — REGNUM Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию вступили в силу 4 февраля решением Евразийской экономической комиссии.

Согласно нововведению, в случае провоза 100 тысяч долларов (либо эквивалентного количества в других валютах) гражданин должен подтвердить источник денег.

В перечне документов, с помощью которых можно подтвердить происхождение средств, числятся: банковские выписки, указывающие на движение средств на счете (снятие средств, выдача кредитов) и документы, связанные с проведением гражданско-правовых сделок (наследование, дарение)

В случае отсутствия перечисленных документов провоз крупных сумм через границу запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что необходимо ввести «тройной» контроль на таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза.

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