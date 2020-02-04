Подгорица, , 07:40 — REGNUM Аэропорты Черногории Подгорица и Тиват в январе 2020 года обслужили на 17% больше пассажиров, чем в тот же период в 2019 году. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия «Аэропорты Черногории» Данило Орландич.

Орландич добавил, что, помимо увеличения количества пассажиров, увеличилось количество самолетов, совершавших рейсы из аэропортов Подгорицы и Тивата. Он также сказал, что скоро оба аэропорта будут подключены к новым направлениям.

«К концу этого месяца, именно 23 февраля, откроется линия в Краков, после самолеты будут летать из Подгорицы в Дублин, Познань, Загреб, Киев и Лиссабон», — сообщил он.

По итогам 2019 года аэропорты обслужили 2,7 млн пассажиров, что на 200 тысяч человек превышает показатели 2018 года.