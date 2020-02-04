Якутск, , 07:37 — REGNUM Айсен Николаев, глава Якутии подписал указ о «Земском учителе» республики. Согласно документу, программа будет запущена уже в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Согласно указу, подписанному главой республики, учителя. Приезжающие на работу в села Якутии, будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

«Предложение президента России Владимира Путина о запуске федеральной программы «Земский учитель» начинает реализовываться», — сообщил Айсен Николаев.

Программа «Земский учитель» в Якутии рассчитана на тех педагогов, которые приедут в населенные пункты, в которых проживает менее 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки пообещали по 2 млн рублей учителям, которые приедут работать в провинцию региона.