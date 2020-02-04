Рига, , 07:25 — REGNUM Внесение США латвийской компании «Звезда» в санкционной список препятствует эксплуатации пассажирских поездов латвийской компанией Pasažieru vilciens и создаёт неудобства и трудности гражданам Латвии, пишет портал mixnews.lv.

По включению российского предприятия в список санкций латвийская компания лишилась возможности заказывать запасные детали для 22 дизельных составов. В январе, сообщили в Pasažieru vilciens, из-за поломки двигателя уже был отменен поезд курсирующий по маршруту Лудза — Зилупе. Ситуация вынуждает Pasažieru vilciens начать закупку нового подвижного состава, чтобы в 2022 году заменить часть прежних локомотивов 3, или 7 новыми. С 2022 года в планы компании входит обновить парк, закупив 32 новых электропоезда.