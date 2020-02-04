Рига, , 07:23 — REGNUM Министерство финансов Латвии считает, что сроки, установленные правительством для внедрения системы е-здоровья, могут быть продлены, пишет портал tvnet.lv.

Советник министра здравоохранения Илзе Винкеле Эдгар Скварик сообщил, что в данный момент Национальный Центр Здоровья совместно с министерством, готовит просьбу о продление сроков введения проекта.

Е-здоровье — это проект цифровизации всей медицинской отрасли Латвии. Мероприятия, запланированные на 2014−2020 гг. на сегодняшний день не реализованы в полном объеме. Оценивая достигнутое, Минфин считает, что проект необходимо продлить на 36 месяцев.

В ближайшие 3 года на е-здоровье планируется израсходовать 10 млн евро, из них 5,39 млн — на техническое поддержание. Пока запланировано проведение конкурса на 112 000 евро с целью наладить тестирование улучшений в рамках действующей электронной среды.