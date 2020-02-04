Москва, , 07:23 — REGNUM Арбитраж Москвы 2 июня 2020 года начнёт рассматривать иск московского АО «Авиазапчасть», учреждённого 26 лет назад внешнеэкономическим объединением «Авиаэкспорт» и Министерством имущественных отношений России. Ответчиком в деле выступает французская оппозиционная партия Марин Ле Пен — «Ассоциация национальное объединение» (LAssociation Rassemblement national), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 4 декабря 2019 года, к производству его приняли через неделю, а 25 декабря иностранного ответчика суд известил о поданных претензиях. Сумма, фигурирующая в иске, эквивалентна 639 750 767 рублям. На июнь назначено предварительное заседание.

«Судья Эльдеев А. А., рассмотрев вопрос о принятии искового заявления АО «Авиазапчасть» к ответчику Ассоциация «Национальное объединение» о взыскании задолженности по кредиту и приложенные к заявлению документы, установил, что заявление подано с соблюдением требований», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, истец учреждён в январе 1994 года как торговое предприятие. Его директор с 2015 года — Виктор Джерук. Он также является директором калужского ООО «ЕЛИИП-Авиа», долю в котором имеет АО «Авиазапчасть».

Из материалов другого дела известно, что право потребовать долг с французской партии компания получила через договор переуступки. Первоначальным кредитором был банк, оставшийся без лицензии в 2016 году, — ООО «ПЧРБ Банк», который незадолго до своего краха передал права ООО «Конти», а то в свою очередь уступило их АО «Авиазапчасть». Ассоциация «Национальное объединение» в деле о банкротстве банка выступает соистцом. Конкурсный управляющий пару лет назад пытался оспорить сделку переуступки.

Кредит ассоциации, которая тогда носила название «Национальный фронт», был выдан 11 сентября 2014 года. Договор цессии между «Конти» и «Авиазапчасть» был подписан в ноябре 2016 года, речь шла о праве требования 9 544 920,07 евро.

Напомним, лидером партии «Национальное объединение» является экс-кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Она участвовала в выборах 2012 и 2017 годов. Марин Ле Пен на сегодня является депутатом Национального собрания Франции.