Рига, , 07:22 — REGNUM Чтобы обеспечить равные возможности для конкуренции небольшим и средним фермерским хозяйствам с крупными Европейская Комиссия (ЕК) хочет установить потолок финансирования, в том числе и для латвийских фермеров, пишет портал LSM.

Сегодня ЕК рассматривает, как проблему в том, что четыре пятых из 200 млн евро дотаций в Латвии распределяются среди 15% всех крестьянских хозяйств. Размер самой большой дотации превышает 1 млн евро. Это ставит средние и небольшие фермы в неравные условия, считает ЕК. В Латвии за бортом дотаций осталось 60 000 человек занятых в отрасли. Общеевропейские цифры немногим лучше — 80% дотаций распределяют между собой 20% крупных хозяйств.

ЕК предлагает лишить дотаций всех, обрабатывающих землю на площади более 300 гектаров. Кроме того, установить потолок в 100 000 евро, а сумма одного транша не должна превышать 60 000.

В Латвии эти ограничения затронут 323 хозяйства, всего 0,6% от общего числа. Однако, Министерство сельского хозяйства Латвии не поддерживает идею ЕК, так как она затрагивает интересы самых больших производителей. Компромиссным вариантом, но мнению латвийского Минсельхоза, мог бы стать другой потолок финансирования в размере 150 000 евро на хозяйство.