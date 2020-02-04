Пекин, , 07:09 — REGNUM Прибыль ключевых промышленных предприятий Китая упала на 3,3% в годовом исчислении в 2019 году, сообщили 3 февраля на Национальном бюро статистики КНР.

При чем, за первые 11 месяцев падение не было столь драматическим — «всего» 2,1%. Однако, как отметил главный статистик бюро Чжу Хун, на спад в декабре очень сильно повлиял слабый спрос при общем падении рыночных цен на готовую продукцию и росте себестоимости производства.

Несмотря на то, что выручки продолжили рост на уровне 3,8% за прошедший год, тем не менее он не сравнится с 8,6% роста в 2018 году. Ключевые промышленные секторы вроде металлургии, химической инженерии, автомобилестроения и нефтехимии также продемонстрировали падение прибылей на 37,6%, 25,6%, 15,9% и 42,5% соответственно.

Государственные же промышленные предприятия снизили свои выручки совокупно в среднем на 12% в годовом исчислении, достигнув отметки 1,64 трлн юаней (примерно $2,34 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос в январе 2020 года, составив 54,1 против 53,5 в декабре 2019 года. Все показатели индекса выше 50 означают рост деловой активности.

Читайте ранее в этом сюжете: Индекс PMI непроизводственного сектора экономики Китая вырос за январь