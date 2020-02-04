Москва, , 07:06 — REGNUM Средняя просроченная задолженность экономически активного жителя России на начало 2020 года составляет 18−20 тысяч рублей, что примерно в шесть раз больше, чем на начало 2010 года. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18−20 тысяч рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты)», — сообщили в ассоциации.

При этом аналитики отмечают положительную тенденцию на более коротком промежутке времени: за 2019 год портфель «плохой» задолженности граждан России перед банками несколько сократился — до 740−750 млрд рублей против 757,5 млрд рублей в 2018 году.

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