Казань, , 06:23 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках банкротного дела ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» удовлетворил требование конкурсного управляющего о возврате крупной суммы, которая была выплачена как дивиденды за 2015 год. Рашид и Светлана Мурсекаевы должны будут вернуть в конкурсную массу порядка 17 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление конкурсного управляющего Александра Максимова об оспаривании сделок по перечислению дивидендов поступило в суд в сентябре 2019 года, но было рассмотрено в конце января 2020 года. Речь шла о нескольких платежах, отмеченных как дивиденды за 2015 год, которые были выполнены со счетов авиапредприятия в банках «Держава» и «Национальный стандарт». Всего было выполнено пять переводов, которые осуществлялись в марте-июне 2017 года — за несколько месяцев до получения банкротного иска. Общая сумма дивидендов, поступившая Светлане Мурсекаевой, превысила 16,788 млн рублей, а Рашиду Мурсекаеву — 235 тыс. рублей. Собственников суд обязал вернуть полученные деньги.

В суде отмечалось, что по итогам 2014 года авиакомпания получила убыток в 2,241 млрд рублей, а «полученная по итогам 2015 и 2016 годов прибыль не перекрывала ранее накопленный убыток». Несмотря на это, собственники, которые на тот момент носили должности со-президентов, получили дивиденды.

Напомним, после волны скандалов, связанных с задержками рейсов, авиакомпания, которая на пике своей работы была лидером по чартерным перевозкам в Италию, Испанию, Египет, Тунис и Турцию, в сентябре 2018 года была обанкрочена. С 2005 года 100% доли в ООО принадлежит чете Мурсекаевых, а сама авиакомпания зарегистрирована в пгт Богатые Сабы в Татарии, сменив юрадрес с Москвы.

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