Якутск, , 06:23 — REGNUM Администрация Якутска намерена ввести сдерживающую торговую наценку в случае, если торговцы будут необоснованно завышать цены на фрукты и овощи, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы республики.

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По информации департамента экономики Якутска, на закрытие грузового сообщения между РФ и ДФО с 31 января 2020из-за эпидемии коронавируса в КНР, года оптовый и розничный рынок отреагировали сокращением объема ввозимой китайской продукции. В связи с этим местные поставщики начали увеличивать поставки из Узбекистана, Азербайджана, Молдавии, Турции и Краснодара. Якутское тепличное хозяйство «Саюри» готово обеспечить овощами школы и детские сады.

Власти Якутска намерены ввести сдерживающую торговую надбавку и постоянно мониторить цены на овощи и фрукты с тем, чтобы не доупстить необоснованного роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев призвал не допускать роста цен на фрукты и овощи.