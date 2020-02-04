Абакан, , 06:16 — REGNUM Обращение по поводу нехватки средств в бюджете Хакасии намерено направить в федеральный центр министерство финансов республики. Об этом 4 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник в Верховном совете региона.

В настоящее время бюджет региона испытывает дефицит в размере 14 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что Верховный совет Хакасии обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи республике.

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