Южно-Сахалинск, , 06:22 — REGNUM Город Холмск, крупнейший портовый центр Сахалина обещают перевести на газ до конца 2023 года. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров губернатора Сахалина Валерия Лимаренко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«От угля нужно уходить. В этом вопросе для нас пути назад нет. В Холмске довольно много котельных, которые в ближайшие годы будут заменены. Также необходимо ликвидировать старую ТЭЦ. Это вопрос экологии, а значит, вопрос здоровья островитян», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года, еще будучи врио губернатора, Валерий Лимаренко поставил перед региональным правительством задачу увеличить газификацию Сахалина в два раза к 2021 году.