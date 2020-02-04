Новосибирск, , 05:43 — REGNUM В Новосибирске ликвидирован самый старый технопарк города — Технопарк «Новосибирск», который был создан в 1996 году по указу Бориса Ельцина, сообщает «РБК Новосибирск».

В числе причин ликвидации — ухудшение общей экономической ситуации, отсутствие в бюджете области средств на предоставление консалтинговых и других услуг, плохое состояние помещений, неконкурентная цена на помещения.

О возрождении Технопарка говорили в конце 2017 года. В начале 2018 года сообщалось, что обновленный технопарк будет занимать 9 тыс кв. м площадей.