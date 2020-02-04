Чебоксары, , 05:21 — REGNUM В арбитраж Чувашии поступил многомиллионный иск от министерства юстиции и имущественных отношений Чувашии к ГУП «Биологические очистные сооружения» министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Иск пока не приняли к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии от министерства поступили 3 февраля 2020 года. Сумма исковых требований — 15 897 690,88 рубля. Подробности и мотивировки истца пока неизвестны.

По данным с сайта ГУП, оно является «стратегическим предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность» сразу двух городов республики — столицы Чувашии и соседнего Новочебоксарска. Первая очередь очистных сооружений была запущена в 1967 году.

Отметим, 5 февраля 2020 года арбитраж Чувашии также начнёт рассмотрение иска ГУП к МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска», с которого пытаются взыскать «3 911 657 руб. 68 коп. долга, 543 219 руб. 45 коп. пеней за период с 11.04.2019 по 29.11.2019 и далее по день фактической уплаты суммы основного долга».