Лондон, , 05:12 — REGNUM На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98. Это следует из результатов торгов на утро 4 февраля, 04:10 по московскому времени.

Снижение составило 4,9%.

Напомним, последний раз цена нефти Brent уходила ниже уровня в $54 за баррель почти год назад — 3 января 2019 года.

Снижение цен на нефть прямо связывается с снижением деловой активности и туризма в связи с распространением нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, к закрытию торгов 3 февраля апрельские фьючерсы Brent находились на отметке $54,34 за баррель, на 4,03% ниже прошлого закрытия. Чуть ранее марка установила минимум $54,26 за баррель. Нефть WTI также продолжала снижаться — мартовские фьючерсы марки к закрытию оценивались в $49,99 за баррель, вблизи минимальных значений сессии.

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