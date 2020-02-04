4 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

В арбитраж Крыма от одного и того же истца к «Ощадбанку» Украины подано уже свыше 3 тыс. исков.

Анастасия Степанова, , 04:56 — REGNUM В арбитраже Крыма на сегодня около 3 тыс. гражданских исков поданы к одному и тому же ответчику — ПАО «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк»). В делах, 1,3 тысячи из которых начаты в 2019 году, один и тот же истец — АНО «Фонд защиты вкладчиков». ИА REGNUM проанализировало, в чём причина многочисленных судебных дел, которые всё продолжают и продолжают поступать.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об участниках спора

Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» была учреждена 7 апреля 2014 года в Москве, позднее сменила «прописку» на Симферополь. Имущество фонд получил от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — первоначального учредителя. На сегодня права учредителя переданы совету министров Крыма и правительству Севастополя.

На сайте фонда отмечается, что он учреждён «для защиты интересов вкладчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей — клиентов банков, имеющих лицензию Национального банка Украины на 16.03.2014 и действующих на территории КФО». Помимо этого, фонд выплачивает бывшим клиентам украинских банков компенсации по вкладам в размере до 700 тыс. рублей.

В документации АНО также уточняется, что она управляет на территории Крыма и Севастополя имущественными комплексами ПАО КБ «Приватбанк» и АО «Ощадбанк», включающими 31 объект недвижимости и 36,6 тыс. единиц движимого имущества. Право на управление активами фондом получено на основании решений судов от мая-июня 2014 года и апреля 2018 года.

Банк, который выступает ответчиком по 3 тыс. дел арбитража Крыма, один из крупнейших банков Украины. По размеру активов он долгое время был на втором месте. По открытым данным, «Ощадбанк» был учрежден в 90-е годы на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Учредитель ПАО — государство в лице кабинета министров Украины. С августа 2019 года и на пять лет были продлены полномочия главы правления банка Андрея Пышного, который ранее в числе прочего был депутатом от фракции «Батькивщина» в Верховной Раде, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и фигурантом уголовного дела.

Главу государственного банка Украины подозревают в присвоении имущества

О работе фонда

В феврале 2018 года по предложению главы Крыма Сергея Аксёнова была создана рабочая группа для унификации законов о списании долгов по обращениям заёмщиков. Один из итогов работы группы — принятие в июне 2018 года закона, который позволил списывать долги заёмщиков не до одного рубля, как было ранее, а полностью. Также был принят нормативный акт, определяющий порядок реструктуризации, частичного списания долгов.

6 августа 2018 года также завершился 11-й этап компенсационных выплат вкладчикам, имевшим накопления в украинских банках, работавших в Крыму на 16 марта 2014 года, но свернувших свою деятельность. Работа в этом направлении продолжается.

Фонд по защите вкладчиков пока не обнародовал итоги своей работы за 2019 год, но с апреля 2014 года и по конец 2018 года он принял заявления на приобретение прав требования и выплаты компенсаций от 223,7 тыс. вкладчиков 45 украинских кредитных учреждений на общую сумму 36,6 млрд рублей, из них за 2018 год — на 46,6 млн рублей. Компенсационные выплаты было решено произвести 220,3 тыс. заявителям. Ещё 219,4 тыс. вкладчиков обратились в уполномоченные банки, сумма их требований составила 27,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что далеко не все вкладчики были добросовестными. 63 гражданина за 2014−2018 годы подали недостоверные документы, по этим фактам в правоохранительные органы было подано 18 заявлений. В пяти случаях вкладчики пытались получить компенсации дважды — в российском фонде и украинском банке.

Ещё одно из направлений деятельности фонда — подача исков в интересах вкладчиков к банкам Украины на сумму вклада, превышающие страховые 700 тыс. рублей. В целом было подано 7 289 подобных исков к 41 должнику на общую сумму 6,8 млрд рублей. 7227 исков было удовлетворено.

Помимо этого, за 2014−2018 годы фонд подал 14 373 иска по приобретённым правам требования средств вкладчиков. В АНО уточняют, что в досудебном порядке требования, как правило, украинскими банками не удовлетворяются, потому и подаются иски о принудительном взыскании. 16 701 иск уже удовлетворён, но в 2019—2020 годы работа в этом направлении продолжилась.

Позиция второй стороны

Свою позицию «Ощадбанк» обнародовал в июле 2019 года, заявив, что сделает выплаты вкладчикам, сохранивших гражданство Украины, и получить их можно будет только на территории Украины.

Позиция банка прослеживается и в материалах дел. Несмотря на большой процент положительных решений по искам, исполнять вердикты российского арбитража «Ощадбанк» не спешит, потому служба судебных приставов Крыма на сегодня засыпана исполнительными делами этой направленности.

Работа по взысканию вкладов с «Ощадбанка» фондом продолжилась в январе-феврале 2020 года. В арбитраж Крыма за чуть более месяца подано уже 158 дел.