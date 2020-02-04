Москва, , 04:55 — REGNUM Российские предприятия приступили к производству зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил 4 февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом», — сказал глава Минпромторга.

Он добавил, что оплата и другие обязательства по контракту выполняются индийской стороной в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Общая стоимость сделки составили $5,43 млрд.

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