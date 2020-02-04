Хабаровск, , 05:37 — REGNUM Цены на бензин на АЗС «Роснефти» в Хабаровске выросли на 30 копеек, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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АЗС «Роснефти» занимают наибольшую долю рынка в столице Хабаровского края. Сегодня АИ-92, самый ходовой, продают по 44,35 рубля, АИ-95 — по 46,20, АИ-98 — 47,10. Литр дизельного топлива сегодня стоит 49,95. С начала года, в сумме, автомобильное топливо прибавило в цене 50 копеек за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Хабаровске бензин подорожал на 40 копеек.