Киев, 4 февраля 2020, 04:06 — REGNUM Турция и Украина планируют подписать соглашение о свободной торговле, которое позволит увеличить товарооборот между странами до $10 млрд, заявил 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с журналистами.
«Мы как два стратегических партнера ведем переговоры о соглашении о свободной торговле и должны решительно довести его до конца», — сказал он.
По словам Эрдогана, подписать соглашение стороны планируют в марте 2020 года, сейчас ведётся подготовка документа.
Добавим, сегодня объём двусторонней торговли между Турцией и Украиной составляет около $4 млрд в год. Таким образом, показатель планируется увеличить примерно в 2,5 раза.
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