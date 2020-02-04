Киев, , 04:06 — REGNUM Турция и Украина планируют подписать соглашение о свободной торговле, которое позволит увеличить товарооборот между странами до $10 млрд, заявил 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с журналистами.

«Мы как два стратегических партнера ведем переговоры о соглашении о свободной торговле и должны решительно довести его до конца», — сказал он.

По словам Эрдогана, подписать соглашение стороны планируют в марте 2020 года, сейчас ведётся подготовка документа.

Добавим, сегодня объём двусторонней торговли между Турцией и Украиной составляет около $4 млрд в год. Таким образом, показатель планируется увеличить примерно в 2,5 раза.

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