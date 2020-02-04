Москва, , 03:51 — REGNUM Инициатива об увеличении размера стипендий до прожиточного минимума была одобрена в Совете Федерации. Об этом 4 февраля пишут «Известиям» со ссылкой на председателя комитета верхней палаты российского парламента по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.

Гумерова подчеркнула, что российские сенаторы готовы поддерживать любые идеи, касающиеся улучшения положения студентов. При этом, председатель комитета отметила, что данное предложение требует кропотливой проработки, поскольку связано с исполнением финансового плана страны.

В министерстве образования и науки РФ указали на то, что минимальный размер стипендии в настоящее время не может уменьшаться ниже установленных норм. Для академической формы стипендии этот норматив составляет 1 484 рубля в месяц, а для социальной — 2 227 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января законопроект, направленный на повышение стипендий до уровня прожиточного минимума был внесен в Государственную думу фракцией «Справедливая Россия».

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