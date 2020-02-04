Казань, , 03:28 — REGNUM Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 11 февраля 2020 года начнёт рассматривать жалобу банка-банкрота «Советский» (Санкт-Петербург), который требует включить в реестр кредиторов другого банкрота — ПАО «Татфондбанк» долг на 95 млн рублей. Ранее первая инстанция оставила претензию без рассмотрения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У обоих банков, оставшихся без лицензии, один и тот же конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Спор о 95 млн рублей тянется больше года. «Советскому» удалось в августе 2019 года в арбитраже Поволжского округа добиться отмены судебных актов нижестоящих инстанций и направления обособленного спора на новое рассмотрение, но 26 декабря 2019 года арбитраж Татарии признал возражения банка «Советский» «по результатам рассмотрения конкурсным управляющим публичного акционерного общества «Татфондбанк» его требования о включении в реестр требований кредиторов публичного акционерного общества «Татфондбанк» в размере 95 000 000 руб. необоснованным». Последний вердикт и пытается оспорить управляющий банка.

Напомним, финансовые сложности у ТФБ, где доля свыше 40% принадлежала республике, начались осенью 2016 года. Уже в декабре ЦБ РФ ввёл в ТФБ временную администрацию, результаты проверки которой позднее легли в основу уголовных дел, возбуждённых по факту нарушений в банке. Фигурантом нескольких эпизодов является экс-глава правления, бывший министр финансов Татарии Роберт Мусин. С марта 2017 года у банка отозвана лицензия, а с апреля он банкрот. На сегодня конкурсный управляющий формирует конкурсную массу, в том числе и через взыскание долгов.

У ТФБ на сегодня свыше 18 тыс. кредиторов с суммой претензий более 167 млрд рублей, у «Советского», лишённого лицензии в июле 2018 года, — 108 кредиторов с требованиями на более 12,266 млрд рублей. ТФБ ранее выступал для банка из Санкт-Петербурга санатором и должен был его оздоровить.