Симферополь, 4 февраля 2020, 03:08 — REGNUM В Арбитраж Крыма поступил многомиллиардный иск от ФГУП «Крымская железная дорога». Ответчиком по делу выступает Совет министров Крыма. Дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление обнародовано в базе 3 февраля 2020 года. Сумма иска — 3 490 100 000 рублей. Подробности спора пока неизвестны.
В тот же день от ФГУП крупный иск был подан и к правительству Севастополя. Сумма претензий в этом случае составила 189,3 млн рублей, но основания иска также пока не сообщаются. Дело не принято к производству и дата заседания не назначена.
Также известно, что 5 марта 2020 года суд начнёт разбирать иск ФГУП к государственному комитету Крыма по ценам и тарифам, в котором истец требует признать незаконным приказ №49/1