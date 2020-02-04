Симферополь, , 03:08 — REGNUM В Арбитраж Крыма поступил многомиллиардный иск от ФГУП «Крымская железная дорога». Ответчиком по делу выступает Совет министров Крыма. Дело пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление обнародовано в базе 3 февраля 2020 года. Сумма иска — 3 490 100 000 рублей. Подробности спора пока неизвестны.

В тот же день от ФГУП крупный иск был подан и к правительству Севастополя. Сумма претензий в этом случае составила 189,3 млн рублей, но основания иска также пока не сообщаются. Дело не принято к производству и дата заседания не назначена.