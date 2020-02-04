Анадырь, , 05:39 — REGNUM В 2019 году на Чукотке было подано 130 заявлений на предоставление «Дальневосточного гектара», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства автономного округа.

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Всего с начала действия госпрограммы на Чукотке было подано 805 заявлений, из них по 687 заявлениям были приняты положительные решения.

«На сегодняшний день зарегистрировано право безвозмездного пользования на 665 земельных участков общей площадью чуть менее 95 га. Из них 21 участок предоставлен гражданам из других регионов, еще четыре оформлены по коллективным заявлениям», — сообщили в правительстве.

Основная масса заявителей предпочитает брать участки для обустройства личного подсобного хозяйства, для охоты и рыбалки, лишь 5% заявителей предполагают использовать полученные земли для ведения бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, как рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, из 1800 поданных в регионе заявок на предоставление «Дальневосточного гектара», одобрено 84 процента заявлений.