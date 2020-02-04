Лондон, , 02:02 — REGNUM Полный запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин может быть введён в Великобритании к 2035 году, сообщили 3 февраля канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

«Правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году», — говорится в распространённом заявлении.

Из него следует, что «безотлагательные действия» требуются для сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Отметим, заявление британского правительства сделано накануне объявления Джонсоном приоритетов своего правительства к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Ранее в Лондоне сообщали о готовности ввести указанный запрет к 2040 году, и он не подразумевал ограничение продаж гибридных автомобилей.

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