Ханчжоу, Китай, , 00:42 — REGNUM В городе Юэцин провинции Чжэцзян на востоке Китая были уволены двое чиновников и наказан вице-мэр в связи с невыполнением задачи сдерживания эпидемии коронавируса, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Глава Юэцинского центра контроля за заболеваемостью Ни Чэнцзян был уволен с занимаемой должности в связи с тем, что ему не удалось должным образом учесть тесные контакты инфицированных пациентов с коронавирусом, обеспечить учет таких контактов и сообщить о наличии инцидента, который вызывал заражение сразу восьми человек коронавирусом, сообщили в антикоррупционных ведомствах Чжэцзяна.

Глава комиссии здравоохранения Юэцина Се Минжун был также уволен, в то время как вице-мэр города Чэн Вэйянь получил выговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Хуанган провинции Хубэй было уволено сразу шесть чиновников в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по борьбе с эпидеммией коронавируса.

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