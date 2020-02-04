Москва, , 00:41 — REGNUM Около $8 млрд с начала 2020 года были потеряны шестнадцатью российскими миллиардерами. Об этом говорится в «Индексе миллиардеров», который информационное агентство Bloomberg публикует ежегодно, предоставляя данные о финансовом состоянии 500 богатейших людей мира.

Так, среди российских олигархов наибольшие потери понесли Леонид Михельсон (на $2,46 млрд), Геннадий Тимченко (на $1,96 млрд), Андрей Мельниченко (на $1,52 млрд), Алексей Мордашов (на $976 млн).

В рейтинге представлены еще семь миллиардеров из РФ, но ситуация с их материальным положением, наоборот, улучшилась — они разбогатели на $2,7 млрд. Так свое финансовое состояние поправили: Владимир Потанин (рост на $1,44 млрд), Вагит Алекперов ($600 млн), Виктор Рашников ($247 млн), Леонид Федун ($237 млн), Сулейман Керимов ($145 млн), Андрей Гуриева ($38,9 млн), Виктор Вексельберг (на $22,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Forbes на конец 2019 года, лидером по динамике увеличения состояния за десять лет среди российских миллиардеров стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. С 2010 года он стал богаче на $22,6 млрд.

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