Москва, , 23:59 — REGNUM Правительство Российской Федерации все же приняло решение перенести проведение Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с китайским коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано 3 февраля на официальном сайте правительства России.

«Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12−14 февраля 2020 года», — сказано в документе на официальном сайте правительства.

Уточняется, что организационному комитету форума поручено представить предложения о новых сроках его проведения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже говорил, что инвестфорум в Сочи может быть перенесен, но решение тут принимает правительство.