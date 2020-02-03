Нью-Йорк, США, , 23:54 — REGNUM Фондовый рынок США завершает торги 3 февраля в хорошем плюсе, несмотря на общее снижение мировых рынков из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае и мире.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 168,25 пункта (0,60%), до 28 424,28 пункта, индекс Nasdaq вырос на 121,35 пункта (1,33%), до 9272,29 пункта, индекс S&P 500 вырос на 25,29 пункта (0,78%), до 3250,81 пункта.

Повышению всех основных индексов способствовал рост акций компаний высокотехнологичного сектора и рост производственной активности в Соединенных Штатах.

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