Лондон, , 22:50 — REGNUM Нефть марки Brent обновила дневные и годовые минимумы в ходе торговой сессии 3 февраля.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent находятся на отметке $54,34 за баррель, на 4,03% ниже прошлого закрытия. Чуть ранее марка установила минимум $54,26 за баррель.

Нефть WTI также продолжает снижаться — мартовские фьючерсы марки в настоящий момент оцениваются в $49,99 за баррель и также находятся вблизи минимальных значений сессии.

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