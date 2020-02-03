Кострома, , 21:47 — REGNUM Представители костромской администрации посоветовали местной жительнице проветривать чаще помещение, чтобы избавиться от плесени и крыс, — сообщает Kostroma.Today.

Костромичка обратилась в суд с иском против администрации города, в котором требует провести капитальный ремонт в доме на улице Нижняя Дебря в Костроме.

Здание 19 века «Дом жилой Волковой», где она проживает, с 1993 года относится к памятникам градостроительства и архитектуры регионального значения. Из-за грунтовых вод фундамент дома отсырел, в квартирах почти 100-процентная влажность при норме 40−60%, стены и потолки покрыты плесенью.

Специалисты администрации посоветовали почаще проветривать квартиры и заменить пластиковые окна на деревянные. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.