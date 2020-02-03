Кострома, , 21:45 — REGNUM В Костроме началось строительство центра первичной амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

В медучреждении планируют создать 8 кабинетов онкологов, лаборатории ультразвуковой и эндоскопической диагностики с современным оборудованием, в том числе высокоэффективным маммографом.

Технику закупят по федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Строительство здания московская фирма «Высота» начнет на этой неделе.

Первых пациентов Центр обещает принять в январе 2021 года. Обследование в амбулатории смогут проходить пациенты со всей области по направлению участкового терапевта, диагноз поставят за 1 день.