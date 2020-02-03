Бишкек, , 21:42 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии запретила всем расположенным в черте города вулканизациям продавать старые автомобильные покрышки. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского муниципалитета 3 февраля.

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Городские власти отмечают, что санитарно-экологическая инспекция организовала спецпатруль, который будет следить за исполнением распоряжения мэрии Бишкека, проверяя каждую столичную вулканизационную станцию.

Нарушителей обещают штрафовать, поскольку жители частного сектора города активно приобретают старые шины и используют их для отопления своих домов и бань, что ведет к возникновению смога в столице Киргизии и ее окрестностях.

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