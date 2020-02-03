Бишкек, , 21:33 — REGNUM Объем международных резервов Киргизии по итогам 2019 года достиг $2 млрд 424,1 млн (свыше 153 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 3 февраля.

По сравнению с началом минувшего года этот показатель увеличился сразу на 12,5% или на $268,6 млн (около 17 млрд рублей).

Отмечается, что международных резервов республики включают в себя активы в золоте, специальные права заимствования и портфель иностранных валют.

При этом валютный портфель Киргизии состоит из российских рублей, китайских юаней, евро, австралийских долларов, канадских долларов, сингапурских долларов, долларов США, английских фунтов, японских йен, южнокорейских вонов, швейцарских франков и норвежских крон.