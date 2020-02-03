Нижний Новгород, , 21:04 — REGNUM Свалку промышленных и бытовых отходов за кладбищем в Шуваловской промзоне Нижнего Новгорода закрыли для проведения рекультивации Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Панов.

Согласно документу, администрации Ленинского района поручено обеспечить охрану территории, а также осуществить контроль над прекращением хозяйственной деятельности на территории свалки.

Как сообщало ИА REGNUM, Шуваловская свалка находится в границах трех районов Нижнего Новгорода — Автозаводского, Канавинского и Ленинского. Площадь участка составляет около 20 га. Территория покрыта отходами слоем от 5 до 13 метров. Год ее образования неизвестен, но мусор перестали на нее свозить в 1983 году.

Ранее в ходе выездного совещания с участием главы Росприроднадзора Светланы Радионовой Панов говорил, что75% отходов, которые размещены на территории Шуваловской промзоны, будут переработаны, остальную часть отходов планируется перенести на лицензированные полигоны. В ноябре 2019 года проект рекультивации свалки получил положительное заключение госэкспертизы, что позволяет получить финансирование на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» по программе «Чистая страна» из федерального бюджета.

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