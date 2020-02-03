Хойчжоу, , 20:57 — REGNUM Китаская компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой BlackBerry. Об этом сообщается 3 февраля на официальной странице BlackBerry Mobile в Twitter.

«Нам очень жаль сообщать об этом, но с 31 августа 2020 года TCL Communication прекращает продажи смартфоны под брендом BlackBerry», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у компании больше нет прав на разработку дизайна, производство и продажу новых смартфонов данной марки.

В TCL Communication поблагодарили партнёров и пользователей гаджетов, а также пообещали, что клиентское обслуживание и техническая поддержка реализованных смартфонов продолжат осуществляться до 31 августа 2022 года.