Нижний Новгород, , 20:53 — REGNUM На разрушающихся сараях в Ленинском районе Нижнего Новгорода появились баннеры в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото опубликовали жители города в сообществе «Нижний Новгород без цензуры» в социальных сетях.

Автор фотографии написал, что баннер появился на сарае около дома по улице Искры, 43.

«Зачем сносить, если можно просто закрыть?» — отмечает пользователь.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин поручил мэрии города разобраться в этой ситуации, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Фотографии, мягко говоря, вызвали неприятное чувство. Это бесхозяйственность, помноженная на неуважение к собственной истории. Неважно, кто это сделал и из каких побуждений. Важнее разобраться, почему хоть какие-то действия предпринимаются только после публикации таких фактов. Муниципальные власти должны реагировать на все сигналы», — заявил глава области.

По его словам, хозпостройки прошлого века, которые не содержатся в должном состоянии, угрожают безопасности граждан и уродуют облик города. Никитин поручил мэрии активизировать работу по сносу ветхих конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года двое десятилетних детей пострадали в результате обрушения старых кирпичных сараев в Ленинском районе. Сараи были расположены на бульваре Заречный около дома 7а. Объекты были неэксплуатируемыми.