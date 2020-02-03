Вена, 3 февраля 2020, 20:50 — REGNUM Страны ОПЕК+ рассматривают планы по углублению сокращения ежедневной добычи нефти на 500 тыс. баррелей, 3 февраля сообщает агентство Reuters.
Информация стала известна агентству из нескольких источников в картеле производителей нефти. Сокращения добычи рассматриваются как способ поддержки рухнувших из-за коронавируса нефтяных цен.
Встреча министров энергетики стран ОПЕК и России должна состояться в срок 14−17 февраля. Нефть марки Brent в настоящий момент находится на отметке $55 за баррель.
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