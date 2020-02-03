Киев, , 20:49 — REGNUM Украинская государственная служба статистики подтвердила обнародованные ранее данные правительства о рекордном урожае зерновых на Украине по итогам 2019 года.

Согласно информации ведомства, рекордный урожай составил 75,08 млн тонн зерновых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, как уточняет статистическая служба, валовой сбор зерна превысил показатель предыдущего года на 7,2%, а средняя урожайность составила 49,1 ц/га против 47,4 ц/га годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали кукурузы на зерно — 35,8 млн тонн (+ 0,1% по сравнению с 2018 г.): пшеницы — 28,3 млн тонн (+15%), ячменя — 8,9 млн тонн (+21,2%).

В конце января сообщалось, что украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года (МГ) экспортировали 34,67 млн тонн зерна, что на 7,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Эксперты утверждают, что реально урожай зерновых на Украине приближается к 100 млн тонн, но часть собранного находится в тени — «у нас уровень теневой экономики больше 40%, то это также касается и сельского хозяйства».