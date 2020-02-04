Курган, , 00:03 — REGNUM В Курганской области в 2019 году объёмы экспорта сельхозпродукции на 49,8% превысили годовой план. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В денежном выражении экспорт продукции агропромышленного комплекса составил $25,2 млн. Наибольшие объемы экспорта пришлись на злаки — 12,8 тыс. т, масличные культуры — 17,9 тыс. т, жиры и масла животного или растительного происхождения — 5,9 тыс. т, кондитерские изделия — 3,6 тыс. тонн.

Директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Архипов отметил, что на сегодня в Зауралье на смену стратегии импортозамещения пришла экспортно ориентированная модель развития сельскохозяйственной отрасли.