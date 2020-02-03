, 20:39 — REGNUM Компания — перевозчик ООО «Нижегородец» направила в администрацию Нижнего Новгорода заявление о прекращении действия свидетельств на выполнение регулярных перевозок по маршрутам Т-4 и Т-50 с 1 мая 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Перевозчик указал, что эти маршруты полностью дублируются муниципальными автобусами. Так, Т-4 полностью дублируется автобусом А-1, которые двигается по маршруту «Площадь Минина и Пожарского — Автовокзал Щербинки», а также троллейбусом ТЛ-31.

Т-50 полностью дублируется автобусом А-26 «Улица Долгополова — Микрорайон Кузнечиха-2».

В департаменте отметили, что в случае необходимости готовы рассмотреть возможность увеличения числа машин на А-1, А-26 и ТЛ-31.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский губернатор Глеб Никитин получил массу жалоб граждан после сообщения мэрии об отмене востребованных у нижегородцев маршруток — Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. Их отменили с 27 декабря. При отмене маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться автобусами большой вместимости. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично.

Позднее губернатор принял решение о внесении изменений в схему транспортного обслуживания, изменив ряд маршрутов, а взамен отмененных маршрутных такси выпустив автобус.