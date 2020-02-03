3 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Развал промышленности и нарастающий минус внешнеторгового сальдо в канун продажи высоколиквидных активов (в первую очередь земли) – да это же просто идеальные условия для скупки Украины по дешевке.

Андрей Ганжа, , 20:35 — REGNUM С точки зрения цифири государственного бюджета и государственного долга, украинская экономика даже не самая большая беда в Европе. Ведь «Пакт стабильности и роста» (подписан в Амстердаме, в 1997 году) с тех пор рассматривался в качестве главной основы координирования фискальной политики государств Евросоюза. И согласно этому Пакту Страны ЕС обязаны соблюдать свое «золотое правило» — среднесрочные требования по отношению к состоянию бюджета своих правительств (дефицит бюджета государства не превышает 3% от его валового внутреннего продукта) и размеру своего государственного долга (не более 60% от ВВП). Существуют еще три «критерия конвергенции» стран Евросоюза (инфляция, обменный курс и процентные ставки), но именно указанные две — основные.

Зелёное знамя Зеленского

Забавно, но по «критерию долга» явным кандидатом на вылет из нового формата Европы является сам Евросоюз, поскольку в целом по ЕС государственный долг составляет 80,7% от совокупного ВВП его членов (данные 1 квартала 2019 года) . Причем лидерами по размеру долга являются отнюдь не новички, а старые добрые Греция (181,9%), Италия (134%) и Португалия (123%). В группе «нарушителей критерия» и локомотивы ЕС: Франция (99,7%), Англия (85,3%) и Германия (61%). Хотя Англия с 31 января не считается. Так что европейские критерии конвергенции, как говорят на Украине, «то діло таке»: являются правилами только для того, кто не в силах их нарушить.

Зато Украина, с точки зрения «Пакта стабильности…», внешне выглядит вполне пристойно. Бюджет 2019 года был сведен с дефицитом в 72,4 миллиарда гривен, что составляет около 1,8% ВВП. Вполне укладывается в европейскую конвергенцию…

Государственный долг Украины после сумасшествия 2014 — 2016 годов (когда он вырос вдвое, с 40 до 81 процента валового продукта) умерил свой пыл и на конец 2018 года составил 60,9% ВВП.

14 ноября Верховная Рада Украины приняла Госбюджет на 2020 год. Европа взрыдала от зависти, поскольку Украина не только оставила в рамках конвергентности дефицит бюджета (2,09% ВВП), но и решила ввести в эти рамки свой государственный долг: в гривневом эквиваленте — 2045,1 миллиарда, это 45,3% прогнозируемого ВВП.

В целом цифры вызывали гордость… Пока не проявился тренд.

В бюджете-2020 доходы установлены на уровне 1 093,669 миллиарда гривен. Из них на январь 56,4 миллиарда. Но уже 2 февраля республиканский Минфин сообщил, что доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 миллиарда гривен, что на 13,8 миллиарда, или на 25%, ниже планового показателя на этот период. На четверть, господа!!!

Но инвесторы, как внешние, так и внутренние, могут не беспокоиться: из 282,1 миллиарда гривен, запланированных на погашение государственного долга, в январе ЗЕ-власть выделила 31, 6 миллиарда.

В числе причин недовыполнения бюджета премьер Алексей Гончарук называл укрепление гривны, снижение объемов потребления газа и «неидеально спроектированный» бюджет. Перевожу с «гончаруковского» на общедоступный: афера с облигациями внутреннего государственного займа (= ввод в финансовую систему массы спекулятивной валюты), внешнеполитические приоритеты режима (= дальнейшая потеря евразийских рынков) и невежество новой политической элиты, легализовавшей бюджет.

Остается задаться вопросом: «январский облом» — это эпизод или тренд, направление преимущественного движения показателей? Не секрет, что доходы госбюджета — это доходы от промышленного развития страны и позитивного сальдо внешней торговли. Все остальное — это не доходы, а либо репрессии, либо добровольная финансовая кабала.

Индекс промышленного производства на Украине падает уже три года. В 2016 году он немного (на 3,1%) вырос, но потом только вниз: 2017 — 97,1%; 2018 — 95,3%; 2019 — 91,7%. Вопрос — можно ли рассчитывать на преодоление спада в ближайшее время, если все, на что оказался способен Гончарук, это поручить министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии). То есть по факту прекратить финансирование промышленности?

С внешней торговлей еще хуже. За 11 месяцев 2019 года (декабрь еще не подсчитан) отрицательное сальдо ее торговли товарами составило 9 373 724 000 долларов (за полный 2018 год — 9,85 миллиарда, за 2017-й — 6,34 миллиарда, за 2016-й — 2,89 миллиарда).

Сальдо внешней торговли Украины пока спасает торговля услугами. За 9 месяцев 2019 года экспорт услуг составил 8,95 миллиардов США, или 104,8% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, положительное сальдо — 4,23 миллиарда.

Но следует отдавать себе отчет, что и этот позитив висит на очень тонком волоске. Потому что торговля услугами — это преимущественно транзит, и связан он на Украине в первую очередь с интересами российского бизнеса: больше всего услуг за указанный период Украина предоставила контрагентам именно из Российской Федерации (на 2,4 миллиарда долларов, на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года). И с отставанием в разы идут другие пользователи — США (0,865 миллиарда, +21,1%) и Швейцария (0,71 миллиарда, + 12,5%).

И этот волосок может оборвать не только «злобная Россия», но и даже погода. В связи с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами европейских стран Газпром в начале января резко сократил экспорт газа в Европу. Должно ли удивлять то, что сокращен именно украинский транзит? 30 декабря через украинскую ГТС было прокачено 262,2 миллиона кубов газа, 7 января — 91,2 миллиона. При этом объем прокачки через «Северный поток» практически не изменился (увеличился на 1,3 миллиона), зато появился новый маршрут, «Турецкий поток» (40 миллионов кубов в день, с ноля).

Так что перспективы внешнеторговых доходов Украины в обозримом будущем особого оптимизма не вызывают. А вот перспективы накачки украинских финансов дешевыми и спекулятивными европейскими деньгами не вызывают сомнения. Потому что «Пакты» пактами, но в сентябре прошлого года экс-председатель Европейского центрального банка Марио Драги возобновил схему количественного смягчения. И с ноября ЕЦБ каждый месяц скупает на фондовом рынке ценные бумаги на 20 миллиардов евро. Стоит ли сомневаться, что этот мощный поток наличности парой капель брызнет и на Украину, выставляющую на растерзание свои оставшиеся стратегические предприятия и землю?

Все это и позволяет прийти к выводу, что «январский инцидент» в украинской экономике — это не случайность, а именно тренд. Развал промышленности и нарастающий минус внешнеторгового сальдо в канун продажи высоколиквидных активов (в первую очередь земли) — да это же просто идеальные условия для скупки Украины по дешевке.

«Даром и безвозмездно», как говаривала умная Сова в мультфильме про Винни-Пуха.