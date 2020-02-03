Киев, , 20:33 — REGNUM В феврале правительство Украины определится относительно перспектив концессии аэропортов, заявил сегодня, 3 февраля, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам чиновника, в настоящий момент правительство завершает изучать целесообразность концессий 4 аэропортов Украины — Львова, Запорожья, Херсона и Черновцов.

Также кабмин рассматривает потенциальную концессию двух автодорог — «Львов-Стрый» и «Львов-Тернополь».

В этом контексте Криклий сообщил, что министерство инфраструктуры приглашает мировую компанию Vinci Concessions приобщиться к вышеупомянутым концессионным инфраструктурным проектам на Украине по схеме государственно-частного партнерства.

Пресс-служба ведомства уточняет, что представители Vinci Concession выразили готовность рассмотреть предложения министерства.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине идет сдача в концессию морских портов страны. По двум портам — «Ольвия» в Николаеве и Херсонский морской торговый порт — соглашения уже оформлены, еще 4 порта Украины на очереди.