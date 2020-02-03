Лондон, , 20:04 — REGNUM Нефть марки WTI установила минимум торгов на отметке $49,94 за баррель в ходе сессии 3 февраля.

В настоящий момент мартовские фьючерсы WTI восстановились до $50,16 за баррель. Потери марки с начала торгов составляют $1,40 (2,72%).

Нефть Brent опустилась ниже $55 за баррель, апрельские фьючерсы марки оцениваются в $54,47 за баррель (-$2,15 или — 3,80% с начала торгов). Минимум сессии Brent составляет $54,28 за баррель.

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