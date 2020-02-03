Лондон, , 20:07 — REGNUM Соглашение Великобритании по торговле с Европейским союзом должно быть такое же, как у ЕС с Канадой, заявил 3 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон на публичном мероприятии.

Излагая программу торгового соглашения с ЕС, которое должно быть заключено до конца года, британский политик заявил, что Лондон определился: ему нужно «соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению с Канадой».

Между тем, если на такое соглашение Брюссель не пойдёт, то взаимодействия по торговле будут регулироваться действующим сейчас соглашением о выходе из ЕС.

Напомним, между ЕС и Канадой действует уже три года договор о торгово-экономическом сотрудничестве CETA. По этому договору были отменены 99% таможенных сборов.

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