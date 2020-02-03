Лондон, , 19:50 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 3 февраля.

По состоянию на 19:29 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле на биржу ICE в Лондоне опустилась более чем на 3% — до $54,78 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $55 в начале января 2019 года.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в марте подешевели на 2,1% — до $50,47 за баррель.