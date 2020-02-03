Сараево, , 19:48 — REGNUM В 2019 году посольство Германии в Боснии и Герцеговине выдало гражданам БиГ 17 532 визы, что 22% больше показателей 2018 года.

Тенденцию роста числа запросов немецких виз ожидают в стране и в 2020 году. Это связано с тем, что с 1 марта в Германии вступит в силу о трудоустройстве квалифицированных иностранных рабочих. Это шанс для многих специалистов в стране, а также тех, кто только заканчивает обучение.

Потребность в работниках особенно велика в IT — секторе, медицине, строительстве. Ожидается, что будет открыто около 1,4 млн рабочих мест для иностранцев.