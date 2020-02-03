Киев, , 19:25 — REGNUM Украина намерена максимально диверсифицировать поставки энергоресурсов, в том числе — с помощью Турции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сегодня, 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа газопроводом TANAP в Украину», — сказал Зеленский.

Президент Украины не стал уточнять, достигнуты ли конкретные договоренности.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2018 году на тот момент президент Порошенко заявил, что Украина сможет диверсифицировать поставки газа и получать газ по Трансанатолийскому газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию.

Тогда эксперты заявляли, что запуск газопровода TANAP несет для Киева такую же угрозу, как и газопровод «Северный поток — 2», в частности, Киев столкнется со снижением объемов транзита газа через свою газотранспортную систему, что приведет к потере валютной выручки.