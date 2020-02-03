Киев, , 19:17 — REGNUM Украина сократила объём импорта товаров из России в 2019 году на 15,3%, или на $1,2 млрд. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба Национального банка Украины.

Поставки украинских товаров в Россию в 2019 году, согласно обнародованным данным, сократились на 13,3%, или на $405 млн.

При этом, как сообщается, доля России в общем объёме импорта на Украину сократилась с 14,3% в 2018 году до 11,3% в 2019 году, а в общем объёме экспорта Украины — с 7% до 5,7% соответственно.

Следует отметить, что с начала 2019 года Россия занимала первое место как среди стран — импортёров товаров на Украину, так и среди стран, закупавших украинские товары. Однако к октябрю, как сообщала Государственная служба статистики Украины, Россия уступила роль главного торгового партнёра страны Китаю.